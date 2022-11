MJD e COSTP debatem estratégia para impulsionar o desporto nacional

A elaboração de um plano estratégico nacional do desporto, a reativação do desporto escolar, e a participação da São Tomé e Príncipe nos Jogos Olímpicos, “Paris 2024, foram os assuntos em foco, passados em revista no primeiro encontro de trabalho entre a Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros e a equipa do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, chefiada pelo Presidente João Costa Alegre

O encontro de uma hora e meia permitiu as partes analisarem e proporem soluções para impulsionar a prática desportiva no país, nas variantes competitiva, lazer e preventiva.

A saída do encontro, que se realizou nas instalações do Ministério da Juventude e Desporto, João Costa Alegre, Presidente do COSTP, sublinhou que “é necessário investir no desporto e não pensar que desporto é gastar dinheiro. O desporto pode ajudar-nos a desenvolver o país, mas precisamos ter um plano estratégico. A resolução do problema da prática da educação física nas escolas é fundamental, pois sem isso não teremos o desporto escolar nem poderemos trabalhar na sua massificação”, enfatizou João Costa Alegre.

Costa Alegre salientou ainda que a instituição olímpica, principal parceiro do governo na promoção da prática desportiva, estará sempre disponível no que for possível, para colaborar e contribuir com o executivo na melhoria do desporto no arquipélago.

Por sua vez, a titular da pasta da Juventude e Desporto, em resposta à reativação do desporto escolar, que é a base, segundo as partes, para o impulsionar o desporto, garantiu que o XVIII Governo tudo fará para que a prática se torne realidade no país.

Semedo Medeiros acredita que é possível que “as escolas trabalhem em parceria com o Ministério da Juventude e Desporto e o Comité Olímpico para a prática do desporto, porque nós temos uma população maioritariamente jovem e precisamos ocupar o tempo dos nossos jovens. E isso é muito importante sobretudo nas questões dos valores como o trabalho, a disciplina, o espírito de equipa, e poderemos trabalhar isso com os mais novos. Para nós foi um encontro bastante positivo», sustentou a ministra.

No final do encontro as partes manifestaram-se otimistas na materialização das ações preconizadas com vista ao desenvolvimento do desporto nacional.

Martins dos Santos/COSTP