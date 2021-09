100 ciclistas celebram o Dia Mundial Sem Carro em STP

Capital santomense parou este domingo, 26, para ver passar a caravana do 1º Passeio Ciclístico da Saúde, em celebração ao Dia Mundial Sem Carro, numa organização privada (BikeSolutions STP, Grupo de Ciclista Harmonia e JS Fitness), com o objetivo de levar a reflexão sobre a dependência que a população vem tendo em relação ao carro e motorizada, bem como apresentar a bicicleta como uma alternativa de mobilidade sustentável.

O passeio que durou hora e meia, contou com aparticipação de mais de uma centena de cliclistas, entre eles o Ministro e Director Geral do Desporto, que num ambiente de convívio e de muita animação, os mesmos percorreram os 13 km, onde em cada metro era visível o impacto do evento, levando em cada três pessoas, duas a pararem para ver o pelotão passar.

Entre centena de participantes, o destaque maior foi para o grupo de dezena e meia de mulheres que decidiram abraçar a causa, que tem como outro grande objetivo, alertar para necessidade de começamos a agir no combate as Mudanças Climáticas, onde já é visível a olho nu no país as consequências das Alterações Climáticas.

Em jeito de balanço a Comissão considerou de extremamente positivo a realização, frisando que já está em preparativo mais um passeio, face ao desafio apresentado pelos participantes.

De salientar que, o evento que contou com a parceria do Ministério do Desporto, Federação Santomense de Ciclismo, Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, Rádio Jubilar, H7, Midiatel, Magazine Desportivo, TélaNón, Zunta TV, FASTP e Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, teve participação nacional e internacional.

Martins dos Santos