STP acolherá II Congresso Olímpico da Lusofonia e a Assembleia-geral da ACOLOP

São Tomé e Príncipe, através do Comité Olímpico São-tomense irá acolher entre fevereiro e Abril de 2022 o II Congresso Olímpico da Lusofonia e a Assembleia-geral da Associação dos Comité Olímpicos de Língua Portuguesa (ACOLOP).

A decisão saiu do encontro de dois dias que decorreu em Cabo Verde sob o lema” Para uma abordagem conjunta no desenvolvimento através do desporto”. O evento teve como pano de fundo a criação de novas visões estratégicas dos Comités Olímpicos Nacionais, voltadas à igualdade de género e diversidade no desporto, à colocação dos atletas no Centro do Movimento Olímpico e aos programas baseados em consórcios e financiamento internacional.

Durante o I Congresso Olímpico da Lusofonia e a Assembleia-geral da ACOLOP, os participantes fizeram a revisão dos estatutos e passaram em revista o grau de cumprimento das decisões de Maputo.

Discutiu-se igualmente o problema de pagamento de quotas pelos membros, o plano de actividades, as fontes de financiamento para as actividades de ACOLOP, os problemas por que passam os desportistas e jovens, a formação dos treinadores e intercâmbio nos países internos com vista a progressão conjuntamente.

A actividade culminou com algumas homenagens. Foram condecorados os senhores Rogério Silva, Mario Rosa Almeida e Sergio Mané pelos feitos na organização e pela longevidade.

Orlando Mascarenhas do Comité Olímpico de Cabo Verde também foi condecorado em reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido em prol do desporto e do olimpismo em Cabo Verde e na comunidade.

I Congresso Olímpico da Lusofonia e a Assembleia-geral da ACOLOP foi um palco privilegiado para o estreitamento das relações entre os comités olímpicos de língua portuguesa e ao mesmo tempo oportunidades de intercâmbios e trocas de experiências.

Recorde-se que ACOLOP é formada por 12 países nomeadamente São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Índia, Macau, Moçambique, Portugal, Sri Lanka e Timor Leste.

Téla Nón/COSTP