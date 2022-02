Estádio Nacional 12 de Julho no centro da polémica

Está instalada a polémica entre o governo e a Federação Santomense de Futebol, FSF, por causa da concessão do Estádio Nacional 12 de Julho, infraestrutura que já não reúne as mínimas condições para acolher jogos internacionais de futebol, mas com capacidade para abrigar provas de atletismo.

O presidente da Federação Santomense de Futebol (FSF), Domingos Monteiro, em mais recente declaração à imprensa falou que “estamos atrás do governo acerca de três anos a pedir a concessão do estádio Nacional para junto à FIFA encontramos o financiamento para a reabilitação do estádio 12 de Julho. Como vocês sabem o estádio 12 de Julho não reúne as condições para receber jogos internacionais. Até agora o governo não tem a forma de facto de sentar connosco com vista a encontrarmos uma forma razoável para podemos fazer as obras e dispomos de um estádio 12 de Julho em condições para acolher jogos internacionais”.

Em resposta, o Director Geral do Desporto, Akadiry Ramos, clarificou que o processo não começou há três anos, e nem com o actual executivo.

“Eu sei que este processo vem do anterior governo e o mesmo anterior governo pela história não concedeu o estádio à federação, mas este governo está a trabalhar para sim, na altura quando entender encontrar a melhor oportunidade.”

Akadyri Ramos salientou ainda que é preciso encontrar um mecanismo para a coabitação entre as federações de futebol e de atletismo, que dividem o estádio Nacional 12 de Julho,

“Vamos encontrar uma forma para poder ter a coabitação entre essas duas grandes instituições, a Federação Santomense de Futebol e a Federação Santomense de Atletismo. Nós não podemos ignorar o atletismo, temos que sim, enquanto pessoas que gostam do desporto, encontrar uma solução para que essas duas instituições possam coabitar nesta pequena e única infraestrutura desportiva que existe no nosso país. ”

Ramos frisou que, a tese alimentanda por muitos de que o executivo não quer entregar a concessão do 12 de JulhoàFSF, é uma falsa questão.

“Dizer que o Estado não quer entregar o estádio Nacional 12 de Julho à FSF, para assim ajudara melhorar as condições como ajudou a melhorar o campo do Riboque, diria a todos que não é isso, diria que sim, a preocupação está em cima da mesa e o trabalho está sendo feito. Mas, eu espero que as pessoas entendam, porque não é um trabalho fácil. ”

“Se fosse por nós seria já amanhã”- concluiu o dirigente desportivo, mostrando a sua preocupação com a actual situação da instituição que rege o futebol no país.

Martins dos Santos