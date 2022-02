STP faz estágio na Europa para jogar em África

A Selecção “AA” de São Tomé e Príncipeefectuaráde 11 a 18 do mês de Março, um estágio pré-competitivo em Portugal, com vista ao duplo desafio de acesso a fase de grupos de qualificação ao Campeonato Africano das Nações (CAN)”2023″, diante das Ilhas Maurícias, com os jogos a serem disputados no terreno do adversário, nos dias 24 e 27 de Março, depois do acordo entre as partes.

Sem hipótese de jogar no seu reduto, EstádioNacional 12 de Julho, por razõessobejamente conhecidas, a selecção nacional terá que jogar os dois jogos de qualificação a fase de grupos de qualificação ao CAN”2023″ ante Ilhas Maurícias, em casa do rival, avançou uma fonte próxima da Federação Santomense de Futebol, FSF.

A mesma fonte avançou ainda que, antes da partida para as Maurícias, a selecção santomense, que provavelmente sairá com apenas sete (7) selecionados do campeonato doméstico, Ivonaldo, Iniesta e Joci (UDRA de Angolares) Vavá Pequeno e Primo (Praia Cruz), Anastácio Bragança (Caixão Grande) e Tinho (Seis de Setembro), efectuará um estágio pré-competitivo nas terras lusas, semana antes dos jogos, que estão agendados para os dias 24 e 27 de Março.

Trata-se de primeira vez que a selecção “AA” santomense realizará um estágio em Portugal com vista aos embates de uma eliminatória.

Martins dos Santos