“Eusébio” chama 23 jogadores para eliminatória com Ilhas Maurícias

Adriano Eusébio “Tino” anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os encontros de São Tomé e Príncipe frente às Ilhas Maurícias, a contar para a eliminatória de acesso a fase de grupos de qualificação ao Campeonato Africano das Nações (CAN) “2023”-Costa de Marfim, onde foram chamados dos campeonatos domésticos, apenas oito, com restante a virem de Portugal, França, Inglaterra, Bolívia, Polónia, Bélgica e Finlândia.

A lista de 23 selecionados conta com os seguintes nomes:

Guarda-redes: Primo (Praia Cruz-STP), Anastácio (Caixão Grande), Feher (Estrela da Amadora- Portugal)

Defesas: Eba (Moncarapachense-Portugal), Ivonaldo (UDRA de Angolares- STP), Alexander (Evreux F.C 27 – França), Vava Pequeno (Praia Cruz-STP), Lúcio (Ferreiras- Portugal), Jardel (U.D. Santarém- Portugal), Jú (GD Fabril – Portugal)

Médios: Iniesta (UDRA de Angolares – STP), Jocy (UDRA de Angolares – STP), Adjeil (Moncarapachense-Portugal), Tinho (Seis de Setembro-STP), Joel Leal (AP Progres Warzawa – Polónia), Aldair (RSD Jette – Bélgica), Marcos Paulo (Real Sport Clube – Portugal), Ricardo (HJK Helsinquia – Finlândia), Joel (Oriental – Portugal)

Avançados: Luís Leal (C. Desportivo Gaubirá- Bolívia), José Semedo (Grupo Desportivo Loures- Portugal), Valter (Brightlingsea Regent F.C – Inglaterra), Messi (UDRA de Angolares- STP).

O destaque da convocatória vai para a ausência do Harramiz Soares, e as entradas do avançado Messi, e os guarda-redes Anastácio e Feher.

“Falcão e Papagaio” defrontam as Ilhas Maurícias nos dias 24 (primeira mão) e 27 (segunda mão), com estágio de uma semana em Portugal (11 a 18).

Martins dos Santos