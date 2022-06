Sundy é o primeiro finalista da Taça de STP

O Grupo Desportivo da Sundy tornou-se este final de semana no primeiro finalista da Taça de São Tomé e Príncipe, a conquistar a Taça Regional de Futebol, vencendo na final o Porto Real, por tangencial 1-0.

Está encontrado o representante da Região Autónoma do Príncipe na Finalíssima da Taça de São Tomé e Príncipe, que será disputada entre os vencedores domésticos da prova rainha.

O Grupo Desportivo da Sundy é quem vai representar ilha do Príncipe na Grande Final, a vencer este final-de-semana no Estádio Regional 13 de Junho, o conjunto do Porto Real, por 1-0.

A turma da Sundy fica agora à espera de um dos três conjuntos da ilha de São Tomé, Trindade, Agrosport Monte Café ou Riboque.

De sublinhar que a formação da Trindade já tem o lugar na final doméstica, ao passo que Monte Café e Riboque vão ao meio da semana lutar por última vaga.

Martins dos Santos