Ciclismo: Edney Nascimento vence ao “sprint” corrida de 12 de Julho

O ciclista Edney Nascimento, venceu ao “sprint”, no domingo, a corrida alusiva à Independência Nacional, cumprindo os 55 km, em 1h44 minutos.

Edney Nascimento sofreu, para bater Mauro Silveira e Agnelo Costa, segundo e terceiro classificados, respectivamente, numa prova ganha ao pormenor da experiência, sustentou Nascimento, que considerou de difícil a corrida.

«Foi uma prova muita dura, porque os meus colegas estão em boa forma. Estiveram sempre na minha expectativa, mas com a minha experiência eu consegui vencer mais uma prova. Isso também é o fruto do meu trabalho».

Em reação, o presidente da Federação Santomense de Ciclismo considerou de oportuna a prova para os corredores que estão a emergir na modalidade, enaltecendo o tempo feito pelos os três primeiros, bem como a performance dos participantes.

A corrida que em 2020 entrou para a agenda da Federação Santomense de Ciclismo, é uma iniciativa da Roloute harmonia, em parceria com o grupo dos pedalistas, e a Federação da modalidade.

Para além da conquista na geral, Edney Nascimento também abismou os prémios do Sprint e Montanha, numa corrida com distância de 55 km, percorrida com muita adrenalina por duas dezenas de ciclistas.

A prova começou e terminou na capital do país, com uma volta na entrada da Roça Colônia.

Martins dos Santos