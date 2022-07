Temática ambiental e desportiva na celebração do 12 de julho

A conscientização por um planeta mais saudável, o incentivo à prática da atividade física, através do uso da bicicleta, e celebração dos 47 anos da Independência de São Tomé e Príncipe, foram os objetivos do passeio de bicicleta realizado esta terça-feira na capital são-tomense.

Os 47 anos da Independência de São Tomé e Príncipe foi comemorado pelos pedalistas santomenses com um passeio de bicicleta pelas principais vias da cidade capital.

O passeio que contou com centena e meia de participantes visou conscientizar a população sobre a necessidade de adopção de comportamento ecológico, apresentando a bicicleta como alternativa a mobilidade sustentável e promover o bem-estar, chamando atenção sobre a precisão de combatemos o sedentarismo e as suas consequências.

Como orientam as regras, antes da saída, os participantes tiveram a possibilidade de participar no aquecimento, orientado pela personal trainer, Jorzita Quaresma, que acredita no importante papel que pode jogar à prática desportiva na saúde preventiva dos são-tomenses.

O passeio que foi visto por Gervásio Vaz, Vereador para Área Social da Câmara Distrital de Água-Grande, como uma oportunidade para a promoção do bem-estar e apresentação da bicicleta como alternativa de mobilidade sustentável, reuniu na “festa do ciclismo de lazer”, um número de participantes que superou a expetativa da comissão organizadora.

A 1ª edição teve um percurso que procurou incentivar a participação de todos, independentemente da idade e da condição física, entre crianças, jovens e adultos, que não esconderam a satisfação por ter participado na passeata.

«Eu estou muito contente por ter participado neste passeio. Sinto-me muito bem»-Paulo Cruz.

«Foi um enorme prazer passar esta manhã com essa juventude. Participamos como uma família.Espero poder participar mais vezes nesses eventos»-Jeaziela Quaresma.

«Nunca faltei um passeio ciclístico promovido pela Bike Solutions. Foi para mim mais uma oportunidade de mostrar para outras mulheres sobre a necessidade de nós optamos por bicicleta em detrimento dos meios de mobilidade movidos por combustíveis fósseis» – Eufania Assunção.

Segundo Osvaldo Afonso, presidente da Comissão Organizadora, o passeio foi um sucesso em diversas ordens, desde a parte organizacional, até o número de participantes, passando por motivação dos mesmos, aumento da participação feminina e a participação de duas crianças, com idade entre 8 e 9 anos.

O Passeio foi organizado pela Bike Solutions STP e Câmara Distrital de Água- Grande, em parceria com a Federação Santomense de Ciclismo.

Martins dos Santos