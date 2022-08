São Tomé e Príncipe só volta a jogar em 2023

A seleção “AA” de São Tomé e Príncipe só volta a disputar os jogos de qualificação ao Campeonato Africano das Nações – “Costa de Marfim 2023”, apenas em Março de 2023, segundo o Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol.

A decisão foi justificada com a necessidade de abrir espaços para as seleções africanas poderem preparar da melhor forma a participação no próximo Mundial de Futebol.

“Isso foi necessário pelo compromisso do Comitê Executivo de abrir espaço para que as nações africanas que se classificaram para o Campeonato do Mundo da FIFA- Qatar, novembro/dezembro de 2022, se preparassem adequadamente”, lê-se no sitio oficial do organismo reitor do futebol continental.

Face a deliberação, a seleção são-tomense, que ainda não pontuou na qualificação, disputadas duas jornadas, viu transferida para o Março de 2023, os jogos da terceira e quarta jornadas, diante da Serra-Leoa. Os jogos estavam agendados para o mês de Setembro do ano em curso.

De igual modo, os desafios da quinta jornada foram transferidos para Junho de 2023 e a sexta jornada para Setembro do mesmo ano.

Martins dos Santos