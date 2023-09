CAN’2024′:STP defronta Nigéria e selecionador chama 22 “estrangeiros”

São Tomé e Príncipe defronta no próximo domingo (10) a Nigéria, em jogo da sexta jornada do grupo A de Qualificação ao Campeonato Africano das Nações, CAN’2024′.

Para este desafio, onde STP vai procurar a primeira vitória no grupo, depois de quatro derrotas e um empate, e o consequente último lugar, o selecionador nacional, Adriano Eusébio, chamou 22 jogadores, com a curiosidade de todos jogarem fora do país.

O fato mereceu a contestação de alguns clubes, que reagiram com espanto, lembrando que, é a primeira vez que na história de futebol são-tomense, nenhum jogador que atua nos campeonatos domésticos perfila na lista de convidados.

Adriano Eusébio justificou ausência dos “nacionais” (jogadores que atuam nas principais provas nacionais) com o fato da convocatória ser antecâmara para os próximos jogos de qualificação ao Campeonato do Mundo.

“Esta convocatória é já pensar nos jogos de qualificação ao Mundial que começam em Novembro, temos que ter em conta que, nesta altura não teremos campeonatos no país e os jogoadores estarão em modo férias”.

Eusébio acrescentou que, com a crescente onda de emigração, a seleção perdeu o núcleo base que era formado por jogadores que atuavam nos principais campeonatos nacionais, por isso, na necessidade de construir uma equipa de continuidade e que dê garantias, recorreu 100% à diáspora.

De salientar que o segundo jogo de sempre entre os dois países, onde no primeiro, o conjunto são-tomense foi goleado por 10-0, será no Estádio Godswill Akpabio,

na cidade de Uyo – Nigeria.

GUARDA-REDES:Ronaldo Silva, Pedro Mateus, Feher Mendes

DEFESAS: Adjakson Ramos, Rogério Fernandes, Elias Varela, Adjeil Neves, Lúcio Oliveira, Leonildo Soares, Auleocarcio Sacramento

MÉDIOS: Ricardo Fernandes, Aldair Cruz, Denilson Silva,Marco Paulo, Ebanilson Viegas, Luís Selemane, Geoxking C. Alegre, Edmilson Viegas

Avançados: Luís Leal, Ronaldo Afonso, Valter Rocha, Ricardo Cardoso

Martins dos Santos