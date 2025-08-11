Primeira medalha de ouro chinesa nos Jogos Mundiais de Chengdu: Lu Zhuoling brilha em Tai Chi

No dia 8 de agosto, na final feminina de Tai Chi Chuan-Tai Chi Jian (Tai Chi com espada) nos Jogos Mundiais de Chengdu, a atleta chinesa Lu Zhuoling obteve 9,796 pontos em Tai Chi Chuan e 9,726 pontos em Tai Chi Jian, totalizando 19,522 pontos. Ela ganhou a medalha de ouro, trazendo à delegação chinesa sua primeira medalha de ouro nos Jogos Mundiais de Chengdu.

Originário da China, o Wushu, a que pertence o Tai Chi, evoluiu ao longo dos milênios. De uma arte marcial destinada ao combate real, tornou-se uma disciplina completa que mistura fitness, espetáculo e competição. O Wushu fez sua primeira aparição nos Jogos Mundiais em 2009 em Kaohsiung, como um esporte convidado. Em 2025, ele aparece pela primeira vez no programa oficial da competição.