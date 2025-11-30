São Tomé e Príncipe aposta no Teqball para o futuro desportivo   

O Teqball é uma modalidade desportiva recente em São Tomé e Príncipe, que combina técnicas do futebol e do ténis de mesa. Segundo o treinador Jackson de Carvalho, “pode ser praticado em duplas ou individualmente. É uma modalidade inovadora, com regras próprias, como a proibição de dois toques consecutivos com a mesma parte do corpo e, representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento do nosso desporto”.

A introdução da modalidade é uma aposta do Comité Olímpico Nacional, já com espaço garantido no Centro Olympafrica de Folha Fede. A coordenadora Ilca Cravid sublinha: “Estamos a trabalhar na descoberta de talentos que possam impulsionar o Teqball e, futuramente, representar São Tomé e Príncipe além-fronteiras”.

Entre os jovens, a prática começa a ganhar terreno e afirma-se como alternativa inovadora no panorama desportivo nacional. O praticante Charles Tavares destaca: “Gosto do Teqball porque me permite aplicar técnicas que aprendo diariamente”.

A massificação da modalidade é um dos objetivos centrais do Comité Olímpico Santomense, em articulação com o Centro Olympafrica.

“Queremos introduzir o Teqball em várias escolas, para que os alunos tenham contacto e desenvolvam gosto pela prática”, reforça Jackson de Carvalho, que acredita num futuro promissor: “Já temos atletas com qualidade e, em breve, estarão preparados para representar o país ao mais alto nível”.

Nascido na Hungria em 2014, o Teqball chega agora a São Tomé e Príncipe com ambição de crescer e contribuir para o fortalecimento do desporto no arquipélago.

José Bouças