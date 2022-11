A Embaixada do Brasil tem a honra de convidar para a sessão oficial da retomada do Cine Brasil, a ser realizada no dia 4 de novembro, às 18h00, no auditório do Instituto Guimarães Rosa em São Tomé. Na sessão será exibido o premiado documentário “Outro Sertão”, de Adriana Jacobsen e Soraia Vilela.

Após a exibição do filme haverá debate com a presença online das diretoras.