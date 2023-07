Falta de peixe no mercado – Pescadores responsabilizam ventos fortes  

Peixe é a principal proteína animal consumida em São Tomé e Príncipe. No entanto nos últimos meses, aas bancas de peixe no mercado da ilha de São Tomé têm estado vazias.

A falta de peixe está a agudizar a ameaça de fome no seio das famílias santomenses.

Os pescadores responsabilizam ventos fortes no alto mar como sendo a principal causa da redução da captura do pescado.

«Os ventos são muito fortes. As vezes não conseguimos pescar nada mesmo. Há colegas que chegam a perder os materiais de pesca. A canoa afunda-se no mar, outras vezes a canoa parte-se ao meio», relatou o senhor Ino, pescador da Praia Melão.

A estação seca, designada Gravana, é marcada por rajadas de ventos no alto mar. As ondas ficam revoltas. Mas nunca, o vento foi tão violento ao ponto de impedir a pesca. As mudanças climáticas podem ser responsáveis pela situação única que os pescadores estão a enfrentar no mar.

«Vocês não querem imaginar como sentimos no alto mar. Faz muito frio. As dificuldades são enormes, eu não sei mais o que te dizer» acrescentou o pescador da Praia Melão.

A estação seca, que vai de Maio ao início de Setembro, é marcada por grande captura de pescado. O voador Panhá, e o atum(mais conhecido por Fulu-Fulu) abundam nas águas territoriais do país. Mas 2023 tem sido diferente.

Nos últimos meses a procura de peixe aumentou, e a oferta diminuiu drasticamente. O preço do pescado subiu bastante, a maioria das famílias não consegue comprar, e a fome tornou-se uma ameaça presente nos lares da ilha de São Tomé.

Abel Veiga / Waley Quaresma