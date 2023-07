Ventos fortes no alto mar levaram 3 pescadores santomenses para a Nigéria

Dados como desaparecidos em São Tomé, 3 pescadores acabaram por serem encontrados no alto mar da Nigéria.

As autoridades marítimas nigerianas informaram ao Estado são-tomense que os pescadores estão salvos.

Dois deles residem na cidade piscatória de Neves, no norte da ilha de São Tomé. Estão a ser assistidos na região de Bayelsa no sul da Nigéria.

«Saímos para pescar numa terça-feira, mas fomos surpreendidos no alto mar com vento forte, e o barco descomandou ficamos perdidos cinco dias no alto mar, e graças a Deus, um barco que nos achou e levou-nos para Nigéria», explicou o pescador de nome António.

Em declarações a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, os pescadores garantiram que estão a ser bem tratados na Nigéria.

«Queremos dizer aos nossos familiares que estamos bem de saúde. Estamos felizes porque estamos a ser bem tratados aqui e a aguardar que as autoridades nigerianas e são-tomenses encontrem uma forma de nos fazer regressar ao nosso país».

O terceiro pescador são-tomense chama-se Arnaldo Lavres e foi resgatado em Port Hancourt também na Nigéria.

«As autoridades nigerianas até admiraram como estou bem de saúde depois de ter alimentado de peixe cru e de água salgada, para mim foi um milagre», declarou Arnaldo Lavres.

O Chefe da repartição marítima da Capitania dos Portos, Maiker Madre Deus, descreveu o desaparecimento constante dos pescadores nacionais de preocupante, sobretudo nesta época do ano. O chefe da capitania dos portos disse que há mais pescadores dados como desaparecidos.

Waley Quaresma