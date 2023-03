“Txilamo Ni Son” e os 14 pescadores já zarparam do Gabão

A embarcação de pesca, que foi intercetada nas águas territoriais do Gabão, e os 14 pescadores a bordo, foi libertada pelas autoridades marítimas e pela justiça gabonesa.

“Txilamo Ni Son”(Tira-me do Chão), é o nome da embarcação de pesca que fez-se ao mar esta quinta feira de regresso a São Tomé.

Nicolau Neto Lima(na foto ao centro), primeiro secretário da embaixada de São Tomé e Príncipe na República do Gabão referiu através de publicações nas redes sociais a libertação da embarcação e dos 14 pescadores são-tomenses.

Uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades confirmou a soltura do “Txilamo Ni Son”.

«Na sequência da situação relativa aos 14 pescadores retidos no Gabão na prática de pesca ilegal, vem o Governo informar que, após intensos contactos pelas vias diplomáticas, foi possível chegar a um acordo com as autoridades gabonesas competentes, no sentido da pronta libertação dos cidadãos nacionais, sendo que, partiram no dia de hoje(30 de Março), na respetiva embarcação, de regresso ao país».

O Ministério dos Negócios Estrangeiros acrescenta que «face ao acima exposto, o Governo são-tomense vem manifestar os sinceros agradecimentos às autoridades gabonesas, em especial a Sua Excelência Ali Bongo Ondimba, Presidente da República Gabonesa, pelos generosos expedientes que permitiram a libertação dos pescadores em causa».

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, diz que o desfecho do caso dos 14 pescadores são-tomenses detidos numa área protegida da zona económica exclusiva do Gabão, testemunha as excelentes relações de amizade, de cooperação e de irmandade existentes entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Gabonesa.

Abel Veiga