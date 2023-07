Exoneração de altas chefias militares incluindo o vice-chefe de Estado Maior  

O vice-chefe de Estado Maior das Forças Armadas, os comandantes do exército e da guarda costeira, bem como o inspector das forças armadas foram exonerados.

A decisão saiu da reunião do conselho superior de defesa nacional, Presidida esta segunda feira pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vila Nova.

A exoneração do capitão de mar e guerra Armindo Rodrigues. Vice Chefe de Estado Maior, do coronel José Maria Menezes comandante do exército, do capitação de mar e guerra Pedro Barros e do coronel Sebastião Andreza inspector das forças armadas nada tem a ver com os acontecimentos de 25 de Novembro de 2022, esclareceu o porta voz do conselho superior de defesa nacional, o coronel Alfredo Marçal.

«Não, não, essas exonerações decorrem essencialmente por fim de mandato conferido pela lei. Os comandantes são nomeados por um tempo de 3 anos», precisou o coronel Marçal Lima.

Para os respectivos lugares foram feitas novas nomeações, mas o porta voz do conselho preferiu não avançar os nomes. «Os nomes não vou avançar. Vou deixar que o governo em sede própria o faça», sublinhou.

Recorde-se que o ministério publicou acusou 23 militares, três dos quais altas chefias de crime de tortura e homicídio no caso de 25 de novembro, que provocou a morte de 4 civis no quartel do morro.

As altas chefias acusadas são o ex-Chefe de Estado Maior, o brigadeiro Olinto Paquete, o exonerado Vice-Chefe de Estado Maior capitão de mar e guerra Armindo Rodrigues, e o também exonerado coronel José Maria Menezes, que desempenhava na altura a função de comandante do exército.

José Bouças