2024 é o ano da revisão da constituição política

Assembleia Nacional já tem tudo preparado para rever a Constituição Política. Garantia da Presidente do parlamento Celmira Sacramento. A segunda figura do Estado pretende assim cumprir a promessa que fez na tomada de posse.

O presidente do Tribunal Constitucional Roberto Raposo apoiou a decisão da Presidente da Assembleia Nacional. Foi durante a cerimónia de de cumprimentos ao Presidente da República por ocasião do ano novo.

Prosperidade e saúde para o Presidente da República e para todo o povo de São Tomé e Príncipe, é voto que a Presidente da Assembleia Nacional levou ao palácio do povo para 2024. Um ano em que Celmira Sacramento promete realizar a principal promessa a revisão da Constituição Política.

«Neste 2024 temos tudo preparado para revermos a nossa constituição que já vem de algum tempo. Há cerca de 20 anos que não se revê a constituição do país, e é imprescindível que o façamos. Lá para meados de 2024 vamos submeter uma proposta para revermos a constituição da República», declarou a Presidente da Assembleia Nacional.

O regime semipresidencialista de pendor parlamentar não vai ser alterado.

«Será mais na perspectiva de alguns articulados que chocam com as perspectivas actuais, Mas, para alterar na perspectiva do sistema de governação, não pensamos nisso», esclareceu Celmira Sacramento.

Uma decisão consensual. «Para revisão da constituição todos reclamam, e estamos conscientes de que haverá consenso no sentido de aprovarmos maioritariamente quiçá por unanimidade as alterações que vamos propor à constituição», frisou.

O Presidente do Tribunal de Constitucional que também esteve no Palácio do Povo, apoia a decisão da Assembleia Nacional.

«Defendo a revisão constitucional. Se nós olharmos a nossa constituição, quero dizer-vos que já existe uma inconstitucionalidade por omissão, quer dizer que é obrigatório a revisão constitucional», pontuou Roberto Raposo.

.O Presidente do Tribunal Constitucional acrescentou que «há vários institutos que necessitam de uma revisão e eu sou defensor desta revisão. Naturalmente respeitando a reserva material da constituição».

A inconstitucionalidade por omissão explica-se pelo facto do texto constitucional prever a revisão 5 anos após a entrada em vigor. O texto constitucional de STP entrou em vigor no ano 2006.

Na cerimónia o Primeiro-ministro, Patrice Trovoada, recusou falar a imprensa, e o mesmo comportamento teve o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Manuel Silva Cravid.

Abel Veiga