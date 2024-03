Embaixada dos EUA promove o IV Fórum da Mulher

Em celebração ao mês da mulher, a Embaixada dos Estados Unidos, vem por este meio convidar a todas as mulheres e senhores de São Tome e Príncipe a participar do Quarto Fórum da Mulher, sobre o lema: “Empoderamento da Mulher-Segurança Económica,” a ter lugar amanhã, pelas 9h00, através da página de Facebook da Embaixada dos Estados Unidos: https://www.facebook.com/USinLuanda.

Por favor, sinta-se à vontade para partilhar esta informação nas vossas redes sociais. Neste evento teremos a participação da Sua Excelência Ministra Conselheira da Embaixada dos Estados Unidos, A Sua Excelência Secretaria de Estado da Família e Promoção da Mulher de Angola e da Diretora Geral da Rede de Mediatecas de Angola.

Apreciaríamos também, caso desejar, registar-se através deste link: https://forms.gle/rbBWmVcQ2D3YW98UA para passar a receber mais informações sobre os programas e atividades dos Espaços Americanos da Embaixada dos Estados Unidos.

Caso poder assistir a esta atividade com um grupo de amigos ou colegas, ou numa faculdade ou outra instituição, pode por favor partilhar connosco uma foto e um paragrafo bem curso sobre o que acharam do evento? O grupo não precisa ser muito extenso. Pode ser de 4 pessoas ou mais, 20 ou 50, conforme for o caso e se for ainda possível. Se desejarem participar com perguntas, podem escrever no Facebook, nos comentários. Deixa claro que é de São Tome e Príncipe.

Muito obrigado pela atenção dispensada. We love São Tome and Principe!

