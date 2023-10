Jimmy Carter ex-Presidente dos EUA desvenda o que considera ser o segredo da ascensão da China

FOTO – Revista NewsWeek

Jimmy Carter 94 anos, dá aula toda semana na Escola Dominical da Igreja Batista de sua cidade natal: esta semana ele falou sobre um telefonema que recebeu de Trump, preocupado com o crescimento geopolítico da China… o comentário do ex-presidente americano foi uma aula, para o ex-Presidente Trump.

“…Você tem medo que a China nos supere, e eu concordo com você. Mas você sabe por que a China nos superará? Eu normalizei relações diplomáticas com Pequim em 1979, desde essa data… você sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém? Nem uma vez, enquanto nós estamos constantemente em guerra.

Os Estados Unidos é a nação mais guerreira da história do mundo, pois quer impor aos Estados que respondam ao nosso governo e aos valores americanos em todo o Ocidente, e controlar as empresas que dispõem de recursos energéticos em outros países.

A China, por seu lado, está investindo seus recursos em projetos de infraestrutura, ferrovias de alta velocidade intercontinentais e transoceânicos, tecnologia 6G, inteligência robótica, universidades, hospitais, portos e edifícios em vez de usá-los em despesas militares. Quantos quilômetros de ferrovias de alta velocidade temos em nosso país? Nós desperdiçamos U$ 300 bilhões em despesas militares para submeter países que procuravam sair da nossa hegemonia.

A China não desperdiçou nem um centavo em guerra, e é por isso que nos ultrapassa em quase todas as áreas. E se tivéssemos tomado U$ 300 bilhões para instalar infraestruturas, robôs e saúde pública nos EUA teríamos trens bala transoceânicos de alta velocidade.

Teríamos pontes que não colapsem, sistema de saúde grátis para os americanos não infectarem mais milhares de americanos do que qualquer país do mundo pelo COVID-19. Teríamos caminhos que se mantenham adequadamente. Nosso sistema educativo seria tão bom quanto o da Coreia do Sul ou Xangai”

O leitor tem acesso ao conteúdo integral da declaração do ex-Presidente dos Estados Unidos Jimmy publicada pela revista NewsWeek.

https://www.newsweek.com/donald-trump-jimmy-carter-china-war-infrastructure-economy-trade-war-church-1396086