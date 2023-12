Marinha dos EUA reabilita rampa da guarda costeira e dá apoio social à vila de Almas

A marinha dos Estados Unidos de América vai reabilitar a rampa de atracagem para as embarcações da guarda costeira de São Tomé e Príncipe.

Os dois países assinaram um memorandum de entendimento no valor de 750 mil dólares que para além do investimento norte-americano no sector da defesa apoia também o sector social.

O donativo financeiro norte-americano foi anunciado pelo embaixador Tulibano Mushingi na cerimónia de assinatura do memorandum de entendimento. O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros Gareth Guadalupe, substituiu o ministro da defesa e administração interna Jorge Amado.

Acto de assinatura do memorandum de entendimento no Ministério dos Negócios Estrangeiros

O embaixador dos Estados Unidos, disse que o memorandum de entendimento prova o empenho norte-americano no reforço da parceria com São Tomé e Príncipe.

«Mais um exemplo da nossa sólida cooperação no domínio da defesa. Os nossos engenheiros da marinha americana trabalharão, lado a lado, com a equipa de engenharia militar de São Tomé e Príncipe, para desenvolver o projecto de construção da rampa para barcos, no valor de 750 mil dólares», declarou Tulibano Mushingi.

O diplomata garantiu que os militares da engenharia da marinha de guerra dos Estados Unidos já estão no território nacional. Para além do reforço da defesa nacional, o donativo financeiro dos Estados Unidos reabilita também duas escolas e um centro de saúde da vila de Almas.

«Irão trabalhar também em vários projectos com as comunidades locais, incluindo a renovação das escolas primárias e secundárias de Almas e o centro médico de Almas», precisou o embaixador dos Estados Unidos de América.

Equipa da embaixada dos Estados Unidos de América

Na escola secundária de Almas serão reabilitados o sistema de canalização e a cozinha. Já na escola primária a engenharia militar norte americana vai reabilitar o sistema eléctrico e a cozinha.

Um parque de estacionamento vai ser construído no centro de saúde da Vila de Almas, assim como uma vedação, e a instalação da iluminação pública. O telhado do posto de saúde também vai ser reabilitado e instalado um novo sistema de canalização.

O ministro da Presidência de São Tomé e Príncipe enalteceu a importância do memorandum que atende as necessidades sociais e de defesa.

Abel Veiga