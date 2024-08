Boca de Inferno – Um misto do belo e perigoso

A Boca do Inferno é um local turístico de visita obrigatória para quem faz o percurso para o sul da Ilha de São Tomé, ou mesmo, aqueles que se deslocam propositadamente ao local para observação e aproveitar a oportunidade para fazer um picnic ou uma refeição no restaurante ali existente.

Situada entre a roça Água Izé e a vila de Ribeira Afonso, esse local paradisíaco, tem como atração principal a movimentação das ondas gigantes que chocam violentamente na caverna aquática das rochas vulcânicas, fazendo repuxos agradáveis de se ver. Aconselha-se que a observação seja feita à distância, pois, a sua aproximação poderá constituir alguma perigosidade.

Apesar do perigo que o próprio nome sugere e que deveria chamar atenção, alguns visitantes menos precavidos, sobretudo os estrangeiros, põem a sua vida em perigo descendo até a caverna. Em consequência dessa aventura, lamentavelmente algumas vidas já se perderam no local.

Num outro ângulo da Boca do Inferno, pode-se observar uma sucessão de ondas que produzem espumas esbranquiçadas que nos oferece um espetáculo fascinante, digno de ser observado e registado. A paisagem envolvente, constituída fundamentalmente de coqueiral, bem como as rochas basálticas, são também outros motivos de atração. Esse contraste, entre o belo e o perigoso, atrai muitos turistas ao local que aproveitam a oportunidade para fazer registos fotográficos, refrescar o calor com a água de coco sempre a venda no local, mas também para comprar algumas peças de artesanato disponibilizadas em várias barracas construídas por jovens artesãos.

Devido essa realidade, Boca do Inferno carrega consigo alguns mitos contados sempre aos visitantes estrangeiros pelo Guias Turísticos e os jovens que fazem negócios no local. Afinal, esses mitos fazem também parte da nossa história.

Mas, o motivo principal desse pequeno registo sobre esse local maravilhoso é de chamar a atenção das autoridades competentes pelo seguinte: para além da perigosidade do local devido a sua própria estrutura geológica, por incúria, os próprios humanos criam outros tipos de perigos, quando deviam tomar medidas para proteger as pessoas dos perigos existentes. É o caso de uma estrutura de proteção de observação deste fenómeno da natureza que foi construída ali há muitos anos, virada para a boca da caverna, que devido a sua longevidade e falta de manutenção se encontra em péssimo estado de conservação, pondo em perigo a vida dos visitantes que ali se deslocam.

Daí que, torna-se necessário a construção urgente de uma nova estrutura de proteção com maior abrangência, solidez e segurança. Assim como está, uma criança ou mesmo um adulto distraído poderá cair para o mar se encostar na estrutura e ela ceder. Não se deve esperar que algo de grave aconteça para depois despertarmos, como é habitual no nosso Pais.

Por outro lado, tratando-se de um lugar turístico, devia-se dar mais atenção ao espaço, com construções mais confortáveis e ordenadas das barracas de venda de artesanato, em substituição das de palhas existentes, construídas pelos jovens artesãos, ainda que os seus utilizadores tenham que pagar mensalmente uma renda simbólica. Os imobiliários públicos ali existentes, em avançado estado de degradação, como a casota onde se vende os cocos, os bancos, as mesas e os jardins a volta, deviam ser reabilitados para dar um aspeto agradável ao local e proporcionar maior conforto aos visitantes.

É necessário igualmente colocar algumas placas de sinalização, de informação e proibição, devido o perigo de determinados pontos do sítio.

Fica a dica, em jeito de minha modesta contribuição!

São Tomé, 30 de julho de 2024

Fernando Simão