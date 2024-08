Homem alegadamente espancado pela polícia morreu 48 horas depois

A história da morte do cidadão Silvino Simão provocou manifestação dos amigos e familiares no hospital central Ayres de Menezes. Exigiram justiça enquanto decorria a autópsia do corpo na morgue do hospital.

A história insólita da alegada morte por espancamento, foi contada por Samiela Soares Vieira, a esposa da vítima. Segundo a esposa tudo aconteceu no último sábado 27 de julho.

FOTO : Samiela Vieira e os 5 filhos

Rouca por causa do grito e choro pela morte inesperada do marido, Samiela Soares Vieira explicou que houve uma discussão entre ela e um homem que reside na Vila Malanza. A discussão aconteceu no seu quiosque de venda de produtos alimentares.

O homem a tentou agredi-la por duas vezes. A segunda vez foi diante do marido Silvino Simão. O marido interveio para a proteger, tendo empurrado o agressor. «Então esse senhor correu para a casa dele, e foi buscar um machim(catana). A população começou a avisar-nos que ele estava a regressar armado com machim», afirmou Samiela Soares Vieira.

Segundo a mulher diante da ameaça para toda a família, o marido Silvino Simão correu até o destacamento da Polícia da Vila Malanza no sul da ilha de São Tomé, em busca de socorro. Mas acabou por encontrar castigo no destacamento policial.

«Ele apresentou a queixa, mas a polícia não reagiu para proteger a nossa casa e a nossa família. Chateado ele disse …Mas que tipo de polícia que estando alguém a tentar matar uma família, pede-se socorro e a polícia não reage?», relatou Samiela Soares Vieira.

A este protesto do cidadão a polícia da Vila Malanza reagiu de imediato. «Um polícia agarrou-lhe no pescoço. Outro agente agarrou-lhe na cintura e um terceiro pegou-lhe nos pés. Puxaram-no e atiraram-lhe contra uma mesa. Ele gritava e pedia aos agentes para não o matar. Puseram-no no chão, e os agentes pressionavam o joelho sobre o peito e as costelas dele. Eu também disse aos polícias para não matarem meu marido… porque o próprio rapaz que nos quer matar estava a solta e não foram prendê-lo».

Segundo a esposa depois do castigo no sábado, Silvino Simão ficou doente no domingo. «Já na madrugada de terça feira 30 de julho, ele não aguentou, e morreu», precisou.

FOTO : protesto dos familiares e amigos no Hospital Central

FOTO : Morgue do hospital central

43 anos de idade pai de 5 filhos menores, o chefe da família, deixou Samiela Soares Vieira numa situação difícil. «Tem que haver justiça, porque eu não sei como sustentar os 5 filhos», suplicou.

Agentes da polícia criaram um cordão de segurança na morgue onde decorria a autópsia da vítima.

Fracassaram todas as tentativas do Téla Nón para ouvir sejam os agentes da polícia que estiveram na morgue do Hospital Central, seja o destacamento da polícia da Vila Malanza, seja o comando geral da polícia em São Tomé.

Abel Veiga