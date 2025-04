CST, kidaleooo! O que se passa com o serviço internet da CST?

Eis o meu caso — e não deve ser o único.

Mês Abril

Duas interrupções de serviço internet fibra. Nenhuma resposta eficiente. Prejuízo direto e indirecto para o cliente.

Primeira interrupção: 3 a 12 de abril

Após chuvas torrenciais, o serviço deixou de funcionar. Fiz 3 pedidos presenciais e 1 por telefone, sem qualquer registo ou reação dos serviços.

Só após contacto fortuito e desesperado com um responsável sénior e dedicado, no dia 11 (sexta-feira, 18h45), a situação foi resolvida no dia seguinte. Terá sido por magia?

Segunda interrupção: começou ontem, 19 de abril.

Mais uma avaria. Já fiz os despistes básicos. Não funciona. Já vamos em dois dias sem serviço.

Prejuízos tangíveis (que pode ser medido):

Durante a primeira falha, tive de comprar internet movel extra de 1500 DBS para garantir comunicação e trabalho.

Ontem, sábado, mais 250 DBS— só para conseguir redigir esta nota de protesto neste domingo de Páscoa e continuar comunicável.

Pergunta simples à CST:

O que fariam se estivessem no lugar do cliente? 🤔

Reclamo o reembolso dos valores referidos ou, pelo menos, um crédito no próximo ciclo de faturação. E exijo também, o mínimo: respeito ao cliente e um serviço de assistência técnica que funcione.

Rubrica: Defesa do Consumidor – FLÁ VÓN VÓN

Já passaste por algo semelhante com a CST ou outro serviço?

Envia-nos o teu caso para análise e possível encaminhamento público.

Email: flavonvon@gmail.com

Nota do autor:

Não era minha intenção incomodar os leitores com este tipo de assunto num domingo de Páscoa, momento reservado à paz e à família.

Mas foi precisamente por ter esse momento perturbado — sem conseguir comunicar com os meus, sobretudo fora do país — que me vi tomado pela frustração e desconforto.

Há coisas onde o silêncio ajuda a deixar tudo na mesma. Quem paga tem de exigir contrapartida pelo que pagou. No mínimo, uma satisfação

Feliz Páscoa a todos — com comunicação, respeito e dignidade.

Luisélio Pinto