Juiz Manuel Silva Cravid é inocente diz o inquérito movido pelo Conselho Superior dos Magistrados Judiciais  

Por causa de uma cabala montada no Facebook, e ardilosamente proliferada na comunicação social internacional, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, Manuel Silva Gomes Cravid, teve de pôr o seu cargo à disposição no passado mês de abril.

Foi acusado na campanha informativa desencadeada de ter tido, há 20 anos, relações com uma menor. As forças políticas envolvidas na campanha agora confirmada em juízo, como sendo difamatória, tentaram reunir a Assembleia Nacional para o exonerar.

O presidente da República e Chefe de Estado, Carlos Vila Nova foi embalado pela campanha informativa com base nas informações do Facebook, e exigiu o esclarecimento do caso. Questionou sobre a imparcialidade do Conselho Superior da Magistratura Judicial em inquirir o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que cumulativamente preside o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

O Presidente da República chegou a convocar um Conselho de Estado, para analisar a denúncia feita via Facebook.

Para facilitar toda a investigação e de forma isenta e imparcial, o Juiz presidente Manuel Silva Gomes Cravid que sempre rejeitou a denúncia de envolvimento com uma menor há 20 anos, conforme foi divulgado no Facebook, e reproduzida alguns anos depois, por um órgão de comunicação social internacional, decidiu pôr o seu cargo a disposição, suspendeu as suas funções como líder do Supremo Tribunal de Justiça, e pediu a jubilação.

Enquanto autogoverno da magistratura judicial, o Conselho Superior decidiu com base numa nota apresentada pelo Ministério Público, avançar com um inquérito para provar as responsabilidades do Juiz Presidente no alegado crime denunciado no Facebook.

O relatório final do inquérito judicial foi emitido no dia 5 de junho último. Após uma extensa inquirição e apuramento das provas, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, chegou à conclusão de que o Juiz Presidente Manuel Silva Gomes Cravid é INOCENTE.

«Após a inquirição de ambas as personagens, a que a denúncia se refere, concluiu-se que na realidade se está perante uma falsa denúncia, e que por se tratar de falsa denúncia, não traz ao lume qualquer crime praticado, pelos inquiridos ou por algum deles, e mais concretamente o venerando juiz conselheiro, Manuel Silva Gomes Cravid, passível de condenação, mas ela própria a denúncia, constitui crime de difamação, mas este praticado pelo denunciante, previsto e punível ao abrigo no disposto nos artigos 187, 188 respectivamente do código penal em vigor», diz o relatório de inquérito judicial.

O relatório do conselho superior da magistratura judicial com 24 páginas acrescenta ainda que «não há dúvidas que teve repercussão na vida pública do inquirido ao ponto de ser forçado a suspender o exercício das suas funções. Mas trata-se de um facto, que lhe é totalmente alheio, deliberadamente provocado por terceiro, com objectivo preciso, e com o qual nada tem a ver o inquirido, tal como claramente retratado e demonstrado».

Relatos do inquirido dão conta que o plano ardiloso foi montado para decapitar o Supremo Tribunal de Justiça, antes que o Juiz Presidente Manuel Silva Gomes Cravid, tivesse intervenção directa no processo disciplinar que foi aberto contra os juízes do Tribunal Constitucional, que usurparam as competências do tribunal judicial, tendo retirado a cervejeira Rosema do seu proprietário RIDUX (grupo privado angolano) e entregue a Solivan (grupo privado santomense).

«Relativamente ao inquérito levado a cabo, cumpre referir que não havendo matéria para a sua conversão em processo disciplinar manda a lei, artigo 139 do Estatuto dos magistrados judiciais, que o mesmo seja objecto de arquivamento», conclui o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

E agora? O que fará o Presidente da República com a inocência provada do Juiz Manuel Silva Gomes Cravid?

A recondução para a presidência do Supremo Tribunal de Justiça até o fecho do mandato do Juiz vítima da cabala político-comercial, ou o pagamento pelo Estado de indemnização pelos danos morais, profissionais e familiares causados por uma falsa denúncia no Facebook?

Abel Veiga