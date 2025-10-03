Destaques

“Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para mais uma sessão do Cine Brasil, dedicada à exibição do emocionante filme “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” (2021), dirigido por Allan Fiterman e Denise Saraceni.

✨ Destaque especial: Recentemente, Pixinguinha foi reconhecido oficialmente como Patrono da Música Popular Brasileira, pela Lei nº 15.204, sancionada em setembro. Uma justa homenagem a esse gênio que ajudou a consolidar a nossa música e permanece vivo na memória cultural do Brasil.

🎯 Curiosidade:

Alfredo da Rocha Vianna Filho, o eterno Pixinguinha, é celebrado como um dos maiores expoentes da música brasileira. Foi responsável por consolidar o gênero choro, que influenciou profundamente a formação da música popular brasileira moderna. Seu aniversário, 23 de abril, é celebrado como o Dia Nacional do Cho

Sinopse:

Pixinguinha – Um Homem Carinhoso é um filme biográfico que retrata a vida e a obra de Alfredo da Rocha Vianna Filho. O longa mostra desde o início de sua carreira, aos 14 anos, passando pela temporada em Paris com o grupo “Os Oito Batutas”, até sua vida pessoal e relação com a esposa.

📌 Informações:

🎬 Cine Brasil

🎞️ Filme: Pixinguinha – Um Homem Carinhoso

📍 Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

🎟️ Entrada: Gratuita

📅 Data: 3 de outubro

⏰ Horário: 18h

✨ Venha prestigiar este marco do cinema nacional e celebrar a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira!

