“Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para mais uma sessão do Cine Brasil, dedicada à exibição do emocionante filme “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” (2021), dirigido por Allan Fiterman e Denise Saraceni.
Destaque especial: Recentemente, Pixinguinha foi reconhecido oficialmente como Patrono da Música Popular Brasileira, pela Lei nº 15.204, sancionada em setembro. Uma justa homenagem a esse gênio que ajudou a consolidar a nossa música e permanece vivo na memória cultural do Brasil.
Curiosidade:
Alfredo da Rocha Vianna Filho, o eterno Pixinguinha, é celebrado como um dos maiores expoentes da música brasileira. Foi responsável por consolidar o gênero choro, que influenciou profundamente a formação da música popular brasileira moderna. Seu aniversário, 23 de abril, é celebrado como o Dia Nacional do Cho
Sinopse:
Pixinguinha – Um Homem Carinhoso é um filme biográfico que retrata a vida e a obra de Alfredo da Rocha Vianna Filho. O longa mostra desde o início de sua carreira, aos 14 anos, passando pela temporada em Paris com o grupo “Os Oito Batutas”, até sua vida pessoal e relação com a esposa.
Informações:
Cine Brasil
Filme: Pixinguinha – Um Homem Carinhoso
Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé
Entrada: Gratuita
Data: 3 de outubro
Horário: 18h
Venha prestigiar este marco do cinema nacional e celebrar a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira!