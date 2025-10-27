O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida para a palestra “Outubro Rosa: conscientização e prevenção dos cancros da mama e do colo do útero”, a ser proferida pela Ms. Enf. Juliana Munaretto, no dia 28 de outubro, às 16h, no auditório do Instituto Guimarães Rosa São Tomé.

A atividade é alusiva ao Outubro Rosa, mês dedicado à promoção da saúde da mulher e à prevenção dos cancros da mama e do colo do útero, reforçando a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados contínuos.

Participe deste momento de informação, diálogo e conscientização sobre o cuidado com a saúde.

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Data: 28 de outubro

Horário: 16h