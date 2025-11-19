A Mostra de Cinema “Sommos Amazônia: A Música Paraense” segue nesta sexta-feira, no Cine Brasil do Instituto Guimarães Rosa São Tomé, destacando mais um capítulo essencial da música do Pará.

Sessão – 21 de novembro

Origens da Lambada

O documentário resgata a história do gênero musical originário do Pará nos anos 1970, marcado por fortes influências caribenhas como o carimbó e o merengue. A obra, dirigida por Félix Robatto e Sonia Ferro, entrevista músicos, produtores e técnicos da época, que ajudaram a moldar a lambada e a transformá-la em um fenômeno cultural paraense, posteriormente difundido pelo Brasil e pelo mundo.

Sexta-feira, 21 de novembro

Instituto Guimarães Rosa São Tomé

18h

Entrada gratuita

A Mostra “Sommos Amazônia: A Música Paraense” tem curadoria da plataforma Sommos Amazônia e integra a programação cultural especial do Instituto Guimarães Rosa São Tomé alusiva à COP 30, realizada em Belém, no coração da Amazônia paraense.

A Sommos Amazônia é uma plataforma digital criada para valorizar e difundir a cultura amazônica, com destaque para as expressões artísticas do Pará. Reúne música, filmes, séries, podcasts, artes visuais, gastronomia e notícias, além de um marketplace com produtos da região.

Acompanhe, explore e compartilhe: https://www.sommosamazonia.art.br/pt/page/home/?fbclid=IwY2xjawOKjF9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFrZHBPTmh0eFZyMjFPQUZQc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvf-2OdVgFl7IJwSElecPsAC0pfhTVKZ5ip0vx96AlTJQRIkPRf-OlBX6wfi_aem_ePUDIwYE3Fex1xc3QAa7cQ