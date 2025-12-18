Comédia brasileira no cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida você para mais uma sessão do Cine Brasil, trazendo uma divertida comédia brasileira que mistura fantasia e folclore, com personagens icônicos e muitas reviravoltas.

Sinopse:

A história acompanha um malandro apaixonado que vive se metendo em confusões para escapar de dívidas e conquistar sua amada. Entre truques e espertezas, ele acaba cruzando o caminho da própria Morte, que tem planos inesperados para seu destino.

Informações:

Classificação indicativa: Maiores de 12 anos

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 19 de dezembro

Horário: 18h