Comédia brasileira no cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida você para mais uma sessão do Cine Brasil, trazendo uma divertida comédia brasileira que mistura fantasia e folclore, com personagens icônicos e muitas reviravoltas.
Sinopse:
A história acompanha um malandro apaixonado que vive se metendo em confusões para escapar de dívidas e conquistar sua amada. Entre truques e espertezas, ele acaba cruzando o caminho da própria Morte, que tem planos inesperados para seu destino.
Informações:
Classificação indicativa: Maiores de 12 anos
Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé
Entrada: Gratuita
Data: 19 de dezembro
Horário: 18h