Comédia brasileira no cine Brasil

Posted on

Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida você para mais uma sessão do Cine Brasil, trazendo uma divertida comédia brasileira que mistura fantasia e folclore, com personagens icônicos e muitas reviravoltas.

📜 Sinopse:

A história acompanha um malandro apaixonado que vive se metendo em confusões para escapar de dívidas e conquistar sua amada. Entre truques e espertezas, ele acaba cruzando o caminho da própria Morte, que tem planos inesperados para seu destino.

📅 Informações:

🟢 Classificação indicativa: Maiores de 12 anos

📍 Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

🎟️ Entrada: Gratuita

🗓️ Data: 19 de dezembro

⏰ Horário: 18h

