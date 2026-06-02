Destaques PNUD solicita propostas para desenvolver uma aplicação móvel nativa para Android centrada na gamificação da educação cívica e da informação pública By Téla Nón Posted on 2 de Junho de 2026 EOI_Android_App_Developer_UNDP_STP_2026 pt-PT (1)Descarregar Related Items:destaque Recommended for you OMS: casos de ebola avançam na RD Congo e Uganda Provocação – III / Energia solar para escolas e postos de saúde ajudam as crianças? China e Europa devem superar barreiras ideológicas para focar no desenvolvimento e benefício mútuo FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ