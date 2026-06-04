Destaques AFAP solicita propostas para a construção de um sistema de protecção contra inundações e sistema de protecção de declives para central hidroeléctrica do Contador By Téla Nón Posted on 4 de Junho de 2026 Concurso ref nº 33_W_ACRE_2023Descarregar Related Items:destaque Recommended for you AFP solicita propostas para aquisição de diversos bens para a DPSSF Exposição de obras de arte de Leovigildo Mascarenhas na CACAU “Oeste Outra Vez” no Cine Brasil esta sexta feira FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ