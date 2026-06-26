Destaques AFAP – Prorrogação da data para fornecimento de servidores para o Data Center e recuperação de desastre para o sistema de identidade digital By Téla Nón Posted on 26 de Junho de 2026 Aviso de Prorrogacao_43GDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Américo Ramos insiste em reformas para atrair investimento e travar saída de profissionais UNICEF – Vaga para o cargo de Oficial de Recursos Humanos Américo Ramos assegura estabilidade energética e segurança eleitoral FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ