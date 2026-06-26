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AFAP – Prorrogação da data para fornecimento de servidores para o Data Center e recuperação de desastre para o sistema  de identidade digital

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