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AFAP solicita fornecimento, instalação, treinamento e comissionamento do novo Sistema de Informação de Gestão (MIS) para a EMAE

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REF Nº 45_G_ACRE_2026Descarregar
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