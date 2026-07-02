Meus irmãos e minhas irmãs santomenses,

Hoje quero falar de um perigo que é maior do que qualquer candidato. É o perigo da divisão.

Ouvir nas ruas frases como “tira velho, põe novo” já é preocupante. Mas ouvir “tira mulato, põe preto” é ainda mais grave. Porque, nesse momento, a política deixa de ser uma disputa de ideias e transforma-se numa disputa contra pessoas.

São Tomé e Príncipe nunca foi construído pela cor da pele. Foi construído por homens e mulheres, negros, mulatos, de todas as origens, que sonharam com uma nação livre e unida.

Quem tenta dividir o nosso povo pela idade ou pela cor está a abrir uma ferida que o nosso país nunca precisou de ter.

O Presidente da República deve ser escolhido pela sua competência, pelo seu caráter, pela sua visão e pelo seu amor à Pátria. Não pela idade. Não pela cor da pele. Não pela origem.

Hoje aceitamos discriminar um cidadão porque e velho, outro porque é jovem. Se hoje aceitamos discriminar alguém pela cor da pele, amanhã ninguém estará seguro dessa lógica.

A Constituição fala de igualdade. A nossa bandeira representa um só povo. A democracia exige respeito.

Eu recuso uma política de ódio. Recuso uma política que coloca jovens contra idosos. Recuso uma política que coloca pretos contra mulatos. Recuso uma política que faz dos santomenses inimigos uns dos outros.

Vamos discutir projetos. Vamos discutir soluções para o desemprego, para a saúde, para a educação e para o futuro dos nossos filhos.

Porque um verdadeiro patriota não pergunta de que cor és nem quantos anos tens. Pergunta apenas: “O que podes fazer por São Tomé e Príncipe?”

É esse país unido que devemos defender. Porque, quando o povo se divide, São Tomé e Príncipe perde. Mas quando o povo se une, ninguém consegue travar o nosso futuro.

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Elisabete Carvalho

” Mulheres Insubmissas “