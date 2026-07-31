Hoje celebramos o Dia da Mulher Africana

Celebramos a mulher que nunca baixa a cabeça perante a injustiça. A mulher que carrega famílias inteiras às costas. A mulher que trabalha a terra, enfrenta a pobreza, educa filhos, sustenta comunidades e nunca desiste do sonho de uma África mais justa.
Às mulheres de São Tomé e Príncipe, deixo hoje um desafio.
Chegou o momento de deixarmos de ser apenas espectadoras da política para sermos protagonistas da transformação nacional.
Em setembro, o nosso país voltará às urnas para escolher os seus representantes nas eleições autárquicas e legislativas. Essas escolhas definirão o futuro das nossas comunidades, das nossas famílias e das próximas gerações.
Por isso, lanço um apelo a todas as Mulheres Santomenses Insubmissas:
Levantem as vossas vozes!
Ocupem o vosso lugar!
Exijam respeito!
Exijam oportunidades!
Exijam lugares elegíveis!
Não aceitem que decidam por vós. Não aceitem que vos procurem apenas em tempo de campanha e vos esqueçam quando chega a hora de governar.
Uma democracia forte não se constrói com metade da população sentada na plateia. Constrói-se com mulheres a decidir, a liderar, a fiscalizar e a servir o país com competência, coragem e visão.
A história nunca mudou porque alguém esperou. Mudou porque mulheres e homens decidiram agir.
Que este Dia da Mulher Africana seja o início de uma nova caminhada. Que cada mulher santomense descubra a força que traz dentro de si e a coloque ao serviço da sua comunidade e da sua pátria.
O futuro de São Tomé e Príncipe não será construído sem as mulheres. E chegou a hora de ninguém voltar a duvidar disso.
Mulheres Santomenses Insubmissas, levantem-se! A política também nos pertence. O país também é nosso. O futuro começa quando decidimos participar.
Feliz Dia da Mulher Africana!
By
Elisabete Carvalho
Mulheres Santomenses Insubmissas