Opinião

Hoje celebramos o Dia da Mulher Africana

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Celebramos a mulher que nunca baixa a cabeça perante a injustiça. A mulher que carrega famílias inteiras às costas. A mulher que trabalha a terra, enfrenta a pobreza, educa filhos, sustenta comunidades e nunca desiste do sonho de uma África mais justa.

Às mulheres de São Tomé e Príncipe, deixo hoje um desafio.

Chegou o momento de deixarmos de ser apenas espectadoras da política para sermos protagonistas da transformação nacional.

Em setembro, o nosso país voltará às urnas para escolher os seus representantes nas eleições autárquicas e legislativas. Essas escolhas definirão o futuro das nossas comunidades, das nossas famílias e das próximas gerações.

Por isso, lanço um apelo a todas as Mulheres Santomenses Insubmissas:

Levantem as vossas vozes!

Ocupem o vosso lugar!

Exijam respeito!

Exijam oportunidades!

Exijam lugares elegíveis!

Não aceitem que decidam por vós. Não aceitem que vos procurem apenas em tempo de campanha e vos esqueçam quando chega a hora de governar.

Uma democracia forte não se constrói com metade da população sentada na plateia. Constrói-se com mulheres a decidir, a liderar, a fiscalizar e a servir o país com competência, coragem e visão.

A história nunca mudou porque alguém esperou. Mudou porque mulheres e homens decidiram agir.

Que este Dia da Mulher Africana seja o início de uma nova caminhada. Que cada mulher santomense descubra a força que traz dentro de si e a coloque ao serviço da sua comunidade e da sua pátria.

O futuro de São Tomé e Príncipe não será construído sem as mulheres. E chegou a hora de ninguém voltar a duvidar disso.

Mulheres Santomenses Insubmissas, levantem-se! A política também nos pertence. O país também é nosso. O futuro começa quando decidimos participar.

Feliz Dia da Mulher Africana!

By

Elisabete Carvalho

Mulheres Santomenses Insubmissas

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