Os êxitos dos últimos meses na governação do país transformaram-se no slogan da campanha do ADI para as eleições legislativas, autárquicas e regional no Príncipe.

Américo Ramos Presidente do partido ADI e primeiro-ministro, é o arauto da mensagem que procura caçar o voto em todo o território nacional. O partido que governa o país está a desenvolver uma campanha intensa e em simultâneo em todos os círculos eleitorais.

« Olhem que a energia já estabilizou… Olhem que o salário melhorou…Olhem que os combustíveis baixaram 4 vezes… Olhem que já lançamos concurso para o novo hospital», declarou no comício de abertura da campanha do ADI.

Américo Ramos reconheceu que há ainda muito para fazer. «Sabemos os desafios que temos, mas em dois anos conseguimos avançar bastante. Ainda temos a questão da água e da estrada para resolver», pontuou.

Por isso, o presidente do ADI está a pedir votos ao eleitorado e o consequente mandato de 4 anos, para atender as necessidades básicas que ficaram adiadas de legislatura em legislatura. A estrada que liga Bobô Fôrro e Madalena à Vila de Santo Amaro é um exemplo. A obra de reabilitação foi lançada nas vésperas das eleições legislativas de 2022. 4 anos depois, não houve qualquer reabilitação da estrada.

Mas, Américo Ramos acredita que a dinâmica que imprimiu na governação nos últimos dois anos, dá garantias de que com um novo mandato de 4 anos, tudo ficará resolvido.

«Se continuarmos a este ritmo mais dois anos teremos a maioria dos problemas resolvidos. Para isso vocês têm de dar ao ADI mais um voto de confiança», apelou.

O Presidente da ADI diz que está a sentir o calor humano durante a campanha eleitoral, e acredita que o povo vai participar em massa nas eleições do dia 27 de setembro.

«A moldura humana mostra que estamos a mobilizar a população. Acredito piamente no povo são-tomense que no final toda gente irá votar, porque queremos um país melhor», frisou.

Américo Ramos defende a União no seio do ADI, para ganhar as eleições legislativas, autárquicas e regionais. « Engane aquele que pensa que sozinho resolve o problema de São Tomé e Príncipe. Ninguém tem a varinha mágica», concluiu.

As eleições gerais de 27 de setembro representam uma prova de fogo para o novo Presidente da ADI, ou tudo ou nada. Pois, se o ADI perder as eleições, coisa que não acontece desde 2010, Américo Ramos poderá ter a cabeça a prémio, como Presidente do maior partido político de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga