Clima de paz e civismo acompanha a votação em São Tomé e Príncipe

As mesas de voto abriram às 7h00 da manhã e, até ao momento, o processo decorre com normalidade em todas as assembleias espalhadas pelo país e pela diáspora.

Os quatro candidatos já exerceram o seu direito de voto.

Carlos Vila Nova sublinhou: “São Tomé e Príncipe é reconhecido pelo respeito às instituições democraticamente instituídas e aos resultados eleitorais. O povo santomense tem a cultura da paz, da harmonia e da convivência social. Por isso, todos os partidos políticos devem contribuir para preservar essa paz, estabilidade e harmonia.”

Miques João Bonfim apelou: “Quero encorajar todos os cidadãos a exercerem o seu direito cívico. Independentemente de motivações que possam gerar desconforto ou descontentamento, não se pode pôr em causa os direitos cívicos.”

Nito Viegas de Abreu reforçou: “Apelo a todos que saiam de casa para desfazer a questão da abstenção. Que exerçam o seu direito em consciência, para que encontremos paz, união e entendimento. É preciso evitar conflitos, choques ou violência. Já somos referência em matéria eleitoral: quem perde deve aceitar e quem vence deve respeitar o derrotado.”

Eugénio Tiny destacou: “Sou uma pessoa propensa à mudança. É o momento de fazermos uma viragem definitiva para conhecermos um novo horizonte. Não podemos continuar da forma como estamos.”

Apesar da normalidade geral, duas mesas de voto não abriram: na comunidade de Messias Alves, distrito de Cantagalo, onde 390 eleitores reclamam melhores acessos e água potável; e no Ilhéu das Rolas, onde 95 eleitores pedem maior atenção das autoridades.

No total, estão inscritos 142.674 eleitores. Os círculos de Água Grande, Mé-Zóchi e Portugal concentram o maior número de votantes.

A expectativa é de uma participação elevada, que possa permitir a decisão já nesta primeira volta.

O encerramento das mesas de voto está previsto para as 17h00 locais.

José Bouças