MCI-PS-PUN desafia o Tribunal Constitucional

A coligação MCI-PS-PUN entregou esta segunda-feira, 14 de setembro, no Tribunal Constitucional, uma petição e um requerimento de reclamação contra decisões relacionadas com as suas candidaturas às eleições legislativas de 27 de setembro.

Na petição, a coligação pede ao Tribunal Constitucional que submeta as candidaturas das restantes forças políticas ao mesmo nível de análise e escrutínio aplicado ao MCI-PS-PUN, invocando os princípios da igualdade e da proporcionalidade.

Os documentos foram entregues pelo mandatário da coligação, Miguel Gomes, que manifestou a insatisfação do MCI-PS-PUN com a forma como o processo tem sido conduzido pelo Tribunal Constitucional.

Waley Quaresma



