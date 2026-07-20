Carlos Vila Nova reeleito: apelo à união e compromisso com o futuro

Reeleito com 55,95% dos votos, Carlos Vila Nova agradeceu a confiança do povo. “Recebo essa confiança como um compromisso renovado para continuar a servir o país com honestidade, independência, equilíbrio e respeito pela Constituição da República”, afirmou.

O presidente garantiu que dará mãos aos seus adversários para, juntos, construírem o futuro de São Tomé e Príncipe.

“A partir deste momento não há vencedores nem vencidos. Existe apenas um único vencedor: São Tomé e Príncipe”, sublinhou.

Na sua intervenção, destacou a necessidade de virar a página da divisão, do ressentimento, da perseguição e do discurso do ódio.

“Não construiremos um país forte se continuarmos divididos. Não haverá desenvolvimento económico sem estabilidade institucional, não haverá progresso sem unidade nacional. Estenderei as mãos a todas as forças políticas, às igrejas, aos jovens, às mulheres, aos trabalhadores, aos empresários, à diáspora e à sociedade civil. Todos terão lugar na construção de um São Tomé e Príncipe mais justo, mais próspero e mais unido”, declarou.

Carlos Vila Nova reafirmou estar consciente das responsabilidades que o cargo lhe impõe.

“Iniciarei o novo mandato consciente de que os desafios do país são enormes: criar oportunidades para a juventude, fortalecer as instituições, consolidar a democracia, defender a justiça, promover o crescimento económico e garantir que ninguém fique para trás.”

Ainda esta segunda-feira, o presidente reeleito promoveu uma passeata de agradecimento em várias localidades do país.

José Bouças