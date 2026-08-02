Curiosidades da Natureza

Na imagem temos um relvado que habitualmente plantamos nos nossos quintais. Temos também a planta verde rastejante que nasceu neste local de forma oportunista, sem que ninguém a tenha plantado.

Ambas as plantas convivem no mesmo ambiente e partilham as mesmas dificuldades.

Esta relva que habitualmente é verde, por falta de água encontra-se neste estado. Entretanto, a planta oportunista, que desconheço o nome, desenvolve-se e mantem a sua cor verde, apesar das adversidades.

Isto é um claro exemplo de resiliência que existe também no ser humano.

Por isso é que na vida uns fracassam e outros vencem devido a sua resiliência.

São Tomé, 30 de julho de 2026

Fernando Simão