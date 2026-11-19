Política XX Governo Constitucional tomou posse esta manhã By Téla Nón Posted on 19 de Novembro de 2026 Related Items:destaque, governo Recommended for you Governo perde GARETH e corre o risco de não chegar a GUADALUPE Américo Ramos toma posse apesar do MLSTP ter pedido o TC a anulação do decreto presidencial que o nomeou como primeiro-ministro Governo esclarece as medidas de reforma da EMAE e da ENASA FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ