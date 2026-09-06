“Agora é para frente… agora é unidade para construir o país “

O desafio foi lançado pelo Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe Dom João Nazaré, após a investidura do Presidente da República Carlos Vila Nova.

Segundo o chefe da igreja católica no país, o diagnóstico do país já foi feito nos últimos 51 anos. Os são-tomenses conhecem as causas do subdesenvolvimento e da estagnação do país.

A investidura do Presidente Carlos Vila Nova e o conteúdo do discurso à Nação transmitiram confiança ao Bispo Dom João Nazaré. A mensagem da União Nacional e da paz, é um valor universal. «Essas notas boas são salientadas pelo Presidente da República. A união. Temos de nos unir. Já não há espaço para discórdia, para confusão. É verdade que todos queremos tachos, queremos oportunidades, mas é preciso criarmos mais riqueza, que não fossemos todos para a máquina do Estado», afirmou Dom João Nazaré.

Para a Igreja Católica o desenvolvimento tão almejado só pode ser conquistado na base dos valores de unidade e paz. «Falou-se de desenvolvimento, mas desenvolvimento sem paz, justiça, e amor não funciona. Mesmo que sejamos um país rico haverá sempre os revoltados que acabarão por destruir tudo», frisou.

Os próximos 5 anos de mandato de Carlos Vila Nova devem servir para uma mudança de facto da vivência colectiva no país.

«Vamos começar. Temos que ir para frente. Cada um a seu modo temos que começar a construir esta nação, que é de todos para todos», acrescentou.

Após 51 anos da independência, o líder da igreja católica acredita que o país tem oportunidade de abrir uma nova era. «Agora é para frente, agora é unidade para construir. É como um edifício, outro traz o bloco, outro põe água para construirmos o edifício, o nosso país», concluiu.

Ferida pela pobreza e pela injustiça social, a sociedade são-tomense é incentivada a cultivar a união nacional, para sarar das mazelas e encontrar-se com o futuro.

Abel Veiga