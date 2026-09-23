Destaques Estado Maior das FASTP ordena a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades sobre a morte do pescador By Téla Nón Posted on 23 de Setembro de 2026 Related Items:destaque, Forças Armadas Recommended for you Juramento de bandeira marca entrada de mais de 350 militares, incluindo 23 jovens raparigas Américo Ramos reconhece fragilidades nas Forças Armadas e anuncia esforços para a modernização Forças Armadas avançam com queixa-crime contra candidato presidencial FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ