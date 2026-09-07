Juramento de bandeira marca entrada de mais de 350 militares, incluindo 23 jovens raparigas

O Dia das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe ficou marcado pela incorporação de mais de 350 novos soldados, entre os quais 23 jovens raparigas que passam a integrar as fileiras militares.

“Prosseguiremos o esforço de fortalecimento do papel das Forças Armadas na sociedade, contribuindo para a segurança e o bem-estar dos santomenses”, afirmou o Brigadeiro Virgílio Pontes, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

A cerimónia de juramento de bandeira foi presidida pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vila Nova, que sublinhou a responsabilidade permanente da defesa da soberania, da independência, da integridade territorial, da Constituição e das instituições democráticas.

“É precisamente por isso que umas Forças Armadas verdadeiramente republicanas devem estar acima de interesses partidários, pessoais ou de grupos”, destacou o Chefe de Estado, exortando os militares a serem fator de estabilidade e união nacional.

“Respeitem os cidadãos, cultivem a camaradagem, rejeitem a indisciplina, o abuso e qualquer tentativa de utilização das Forças para interesses particulares. Coloquem sempre São Tomé e Príncipe acima de qualquer outra consideração”, acrescentou.

No entanto, no seu discurso não houve qualquer referência ao caso da tortura e morte de quatro civis no interior do quartel do Exército, ocorrido a 25 de novembro de 2022, cujo processo se encontra atualmente no Tribunal de Primeira Instância.

José Bouças