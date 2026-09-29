Levy Nazaré renuncia liderança do BASTA após derrota eleitoral

Levy Nazaré colocou o cargo de presidente do Movimento BASTA à disposição, na sequência da derrota nas eleições legislativas e autárquicas deste domingo.

O partido, criado há quatro anos, não conseguiu superar os resultados anteriores, mantendo apenas dois mandatos na Assembleia Nacional e devendo continuar a liderar a Câmara Distrital de Lobata.

“Coloquei o meu lugar de presidente do Movimento BASTA à disposição dos órgãos do partido. Espero que a próxima direção possa levar o partido a melhores resultados do que aqueles que conseguimos”, afirmou.

Até à realização do congresso extraordinário, Levy Nazaré assegurou que estará disponível para negociar a formação do novo governo, caso o partido seja chamado, mas afastou a possibilidade de integrar o executivo.

“Pelos resultados, ninguém ganhou com maioria absoluta. O BASTA tem dois deputados e não sabemos das negociações que hão de vir. Estou disponível para que se encontre uma sustentabilidade parlamentar, que o país seja estável, tranquilo e possa ter um governo de tecnocratas, patriotas, pessoas capacitadas e competentes para levar avante os destinos do país. Eu próprio, se for chamado a ser ministro, não estou disponível”, garantiu.

Na reação aos resultados eleitorais, o ainda presidente do BASTA felicitou o MLSTP por liderar a contagem dos votos.

José Bouças