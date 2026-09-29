ADI reivindica 24 mandatos e interpreta os resultados divulgados pela CEN como empate técnico

O partido ADI no poder chamou a imprensa para dizer que está à frente no apuramento dos resultados provisórios das eleições legislativas do último domingo.

Segundo Américo Ramos, presidente do ADI, os dados extraídos das actas das mesas de voto, e processados pelo partido indicam que já apurou 24 mandatos.

«Segundo os nossos dados estamos à frente. Acabamos de ouvir da Comissão Eleitoral que há um empate técnico. Mas, os dados que temos e colocados na nossa plataforma dão-nos 24 mandatos, o que quer dizer que estamos a frente», garantiu Américo Ramos.

O MLSTP, maior partido da oposição, também reivindica a vitória nas eleições legislativas. O Presidente do MLSTP Américo Barros disse que tinha sido felicitado pelo Presidente da ADI.

«Eu não poderia fazê-lo porque não tínhamos ainda os dados definitivos. Então estaria a cometer algum erro felicitando-o pela vitória. Pela forma ordeira como decorreu a campanha eleitoral e o próprio acto eleitoral contactei cada partido político concorrente e na qualidade de primeiro-ministro para os felicitar, pela forma ordeira como essas eleições decorreram. Isso fiz enquanto organizador dessas eleições. Foi assim que contactei os líderes do MLSTP, do BASTA, do PCD, e outros…», afirmou o Presidente da ADI.

Aparentemente empatado com o MLSTP nas eleições legislativas, o ADI, partilha a ideia defendida pela maioria das forças políticas do país de criação de um governo de consenso e de competências.

Desde 2010 que o ADI domina as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. Ganhou todas, com maiorias relativas e absolutas, mas em 2026 sente-se empatado.

«Esse resultado tem a ver muito com o apelo à abstenção que foi feito, que infelizmente afectou essas eleições. Sinto que pelo momento, e pela trajectória do ADI nesses últimos tempos esse é um bom resultado», defendeu Americo Ramos.

O contexto político no ADI é de crise política interna. «Um conflito intenso que quase dividiu o partido, e em alguns meses depois ter que ir às eleições. Esse resultado representa para mim um bom resultado», reforçou.

A Comissão Eleitoral Nacional o número de mandatos conquistados pelos partidos políticos que concorreram às eleições gerais. Os resultados definitivos das eleições autárquicas, regionais e legislativas deverão ser anunciados nos próximos dias pelo Tribunal Constitucional.

Abel Veiga