O feriado nacional perdeu o fulgor que tinha no passado. Principal fonte da economia de São Tomé e Príncipe desde o século XVI as roças têm um legado histórico e cultural, que a UINESCO legitimou no ano 2026 como Património Mundial.

A 30 de setembro de 1975, 2 meses depois da proclamação da independência nacional, as autoridades declararam a nacionalização de todas as roças. As mais de duas centenas de roças foram agrupadas em 15 grandes empresas agrícolas estatais. Para além de ser a fonte da segurança alimentar do país, as roças garantem a produção do principal produto de exportação, o cacau.

Depois da nacionalização em 1975, o maior êxito na exportação do cacau aconteceu no ano 1979. Atrás do Plano 79, que envolveu os funcionários públicos e o governo da altura no trabalho cívico de colheita e quebra do cacau nas roças, o país enviou 7489 toneladas de cacau para o mercado internacional.

Alda Sousa Pontes, agricultora de hortaliças, participou na feira agrícola organizada pelo governo para celebrar o dia da nacionalização das roças. Considera o 30 de setembro como um marco histórico.

«É um símbolo importante para nós. Estamos aqui para festejar porque é um símbolo muito importante. É o dia da nacionalização das roças, tomamos as nossas roças, e estamos prontos para servir a nação», declarou.

Votadas ao abandono a partir da década de 90, as roças começaram a ser menos produtivas, ao ponto de a exportação do cacau ter baixado para 2 mil toneladas.

«Acho que foi um erro. Pois depois de nacionalizarmos, não soubemos dar valor as roças. Dizem que somos pobres, mas não. Somos sim ricos. Apelo ao povo de São Tomé e Príncipe que possamos unir e trabalhar mais», acrescentou Alda Sousa Pontes.

Em 2026, 6 roças passaram a ser património mundial pela UNESCO, um prémio que desperta o país para a promoção do desenvolvimento sustentável, através do turismo rural e da transformação local da produção agrícola.

«Principalmente da parte das mulheres há muito receio em trabalhar a terra. Acham que é desprezo. Mas não, pelo contrário é muito dignificante», frisou a agricultora Alda Sousa Pontes.

30 de setembro, dia da nacionalização das roças continua a ser o feriado nacional de maior importância histórica, depois do 12 de julho, o dia da independência nacional.

Abel Veiga