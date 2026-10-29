Onda de assaltos inquieta população da ilha do Príncipe

A crescente onda de assaltos a residências e estabelecimentos comerciais está a gerar um clima de preocupação entre os habitantes da ilha do Príncipe, confrontados com uma situação de insegurança pouco habitual na região.

Entre as vítimas está Domingas da Conceição, que relata ter perdido diversos bens durante um assalto. “Levaram cartões de recarga, uma quantia em dinheiro, um telemóvel e mochilas escolares”, contou.

Também Arzemiro Cassandra foi alvo dos assaltantes. “Levaram uma carteira com dinheiro e, no anexo da casa, um saco de batata inglesa”, afirmou.

O sentimento de insegurança é partilhado por comerciantes e moradores, que lamentam a alteração da realidade que durante décadas caracterizou a ilha. “Houve um tempo em que se podiam deixar objetos de valor na rua e ninguém lhes tocava. Infelizmente, o Príncipe de hoje já não é o Príncipe de antigamente”, desabafou o comerciante António Barros.

Os residentes apontam a crise energética e os cortes noturnos de eletricidade como fatores que facilitam a ação dos meliantes, deixando várias zonas da ilha às escuras.

“Acredito que a falta de energia tem contribuído para o aumento deste tipo de criminalidade”, sustentou António Barros.

Já Arzemiro Cassandra considera que a ilha também tem servido de refúgio para indivíduos envolvidos em práticas criminosas. “Há pessoas que, depois de cometerem crimes em São Tomé, vêm esconder-se aqui no Príncipe”, denunciou.

Perante o agravamento da situação, multiplicam-se os apelos a um reforço do patrulhamento e a uma resposta mais eficaz das forças de segurança.

“A Polícia de Manutenção e Ordem Pública tem de redobrar os seus esforços para responder a esta situação”, defendeu António Barros.

No mesmo sentido, o residente Cicley Leite entende que existem condições para intensificar as ações preventivas. “Temos efetivos suficientes. Os agentes da polícia podem juntar-se aos militares para reforçar o patrulhamento”, sugeriu.

Entretanto, as autoridades já detiveram um suspeito no âmbito das investigações em curso. O indivíduo deverá ser presente à justiça regional nas próximas horas.

José Bouças