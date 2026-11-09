A Inteligência Artificial: Desafios Contemporâneos e Perspetivas Futuras

A inteligência artificial (IA) já está integrada no nosso quotidiano e evolui a um ritmo que os sistemas educativos e profissionais dificilmente conseguem acompanhar. É uma transformação que exige lucidez e foco pedagógico e profissional. O mundo precisa de encarar esta mudança com atenção.

Convincente, mas nem sempre certa

A IA formula respostas com fluência e assertividade, mas isso não significa que esteja correta. O risco reside em confiar cegamente apenas porque a resposta parece plausível. Afinal, aprender exige esforço cognitivo: não se aprende a pescar apenas a observar os outros, aprende-se com a vara na mão. Sem uma intenção pedagógica clara, a IA pode atrofiar a capacidade de reflexão — um risco visível no recente declínio das competências de leitura complexa que acompanha o avanço digital. Convém, contudo, notar a ressalva de Andreas Schleicher, Diretor de Educação e Competências da OCDE: os dados revelam uma correlação preocupante, não necessariamente uma causalidade direta.

Por outro lado, a tecnologia não tem de ser um obstáculo. Vários sistemas educativos utilizam-na para incentivar os alunos a formular perguntas mais sofisticadas e para libertar os professores de tarefas rotineiras, dando-lhes ferramentas de diagnóstico mais precisas. A linha divisória reside entre o consumo passivo e a exploração crítica e criativa.

O que vai valer no futuro

Para os próximos tempos, o que é fácil de ensinar e de testar será cada vez mais automatizado. Ganham importância a decisão ética, as relações humanas e a capacidade de criar algo novo. O aluno passivo é coisa do passado: terá de ser ativo e assumir a responsabilidade pelo que aprende. Aos encarregados de educação exige-se um envolvimento atento e constante com a escola; aos professores cabe assumir, de forma cada vez mais vincada, o papel de mentores e catalisadores intelectuais.

Pensar pela própria cabeça

A IA deve complementar o ser humano e não o substituir. Ela deve funcionar como amplificador cognitivo, nunca como substituto do raciocínio. Num mundo saturado de respostas instantâneas e plausíveis, a melhor salvaguarda continua a ser o velho rigor de questionar, verificar fontes e pensar pela própria cabeça.

Aguinaldo Garrido